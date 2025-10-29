После назначения Рудени полпредом СЗФО врио главы региона так и не назначен

Ровно месяц Тверская область продолжает работать без действующего губернатора после того, как президент Владимир Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игоря Рудени в связи с его назначением на должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщает РИА Новости, за это время временно исполняющий обязанности главы региона так и не был назначен.

В правительстве Тверской области отказываются комментировать, кто фактически управляет регионом в этот переходный период.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и сотрудники администрации ведут работу по выбору «наилучшего варианта» для назначения на должность врио губернатора. В Кремле надеются, что кандидатура будет определена в ближайшее время, однако конкретные сроки пока не называются.