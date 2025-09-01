сегодня в 10:16

Владимир Путин и Нарендра Моди провели встречу в Китае

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились на уровне делегаций. Глава РФ напомнил, что 21 декабря исполнится 15 лет со дня принятия совместного заявления, которое вывело отношения между Москвой и Нью-Дели на уровень стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Можно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются», — добавил Путин.

Перед встречей делегаций Моди выложил фото с главой РФ. Они ехали на переговоры в одном автомобиле.

Встреча Путина и Моди прошла в китайском Тяньцзине. Там 31 августа и 1 сентября проводится саммит ШОС.