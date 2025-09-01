сегодня в 09:33

Нарендра Моди опубликовал фото с Владимиром Путиным из автомобиля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал фотографию с президентом России Владимиром Путиным из одного автомобиля по дороге на переговоры, сообщает РИА Новости .

Моди отметил, что они с Путиным поехали на переговоры после завершения основных мероприятий на саммите ШОС.

По словам индийского премьера, разговоры с лидером РФ всегда содержательны.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с Нарендрой Моди призвал Индию улучшить взаимодействие с Китаем. Он считает, что нужно укрепить сотрудничество в разных областях и защищать общие интересы.