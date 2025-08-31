сегодня в 11:49

Си Цзиньпин на саммите с Моди призвал усилить взаимодействие Китая и Индии

Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди призвал Нью-Дели улучшить взаимодействие с Пекином. Он призвал укреплять сотрудничество в разных сферах, а также защищать общие интересы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

По мнению Си, Китай и Индия должны проявлять историческую ответственность, придерживаться многосторонности. Также им нужно улучшать координацию по ключевым вопросам.

Помимо этого, Китай и Индия должны действовать беспристрастно. Также государствам необходимо продвигать многополярный мир и заниматься демократизацией международных отношений.

Моди приехал в Китай и участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он проводится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.