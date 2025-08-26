сегодня в 07:45

Вячеслав Володин поблагодарил Си Цзиньпина за отношение к исторической памяти

В Пекине прошла встреча главы Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина, они обсудили ряд вопросов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володин рассказал о десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федсобрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Еще обсудили защиту исторической памяти. Глава ГД напомнил, что вместе с Китаем РФ отмечает 80-летие Победы в войне сопротивления японскому милитаризму. Ценой огромных потерь россияне и китайцы сделали все для свободы и независимости.

«Хочется высказать слова благодарности за то, с каким вниманием здесь, в Китае, вы относитесь к исторической памяти, к нашим захоронениям, мемориалам советским солдатам и офицерам», — добавил Володин.

Си Цзиньпин отметил вклад Володина и российских депутатов в развитие отношений двух стран и их сотрудничество, которое очень ценят в КНР.

Ранее Володин во главе парламентской делегации прибыл в Китай с официальным визитом.