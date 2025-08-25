Володин во главе парламентской делегации прибыл в Китай с официальным визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ в понедельник прибыл в Китай с официальным визитом, сообщает РИА Новости .

Официальный визит Володин осуществляет по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

В программе визита — ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также развития сотрудничества двух стран в различных сферах.

Президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе собирается поехать с четырехдневным визитом в Китай. Там пройдут крупные переговоры между делегациями России и КНР, о планах лидера страны рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Помимо этого, Путин собирается поучаствовать во встрече Шанхайской организации сотрудничества. Она пройдет в китайском Тяньцзине.