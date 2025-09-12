Визовые ограничения могут принять в 19 пакете санкций против России

В Евросоюзе активно обсуждается возможность введения квот на выдачу шенгенских виз гражданам России, а также увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора.

Как сообщил «Известиям» чешский депутат Европарламента Томаш Здеховски, наиболее реалистичным вариантом является сохранение существующих ограничений с ужесточением административных процедур.

При этом в ЕС продолжается дискуссия о полном запрете туристических виз для россиян, однако единой позиции по этому вопросу нет — страны Балтии, Польша и Финляндия выступают за максимальные ограничения, в то время как Германия, Франция и южноевропейские государства, зависящие от туристического потока, проявляют осторожность.

Евродепутат Фернан Картхайзер подтвердил, что визовые ограничения обсуждаются в Совете ЕС, не исключив возможности полного прекращения выдачи туристических виз. Он отметил, что текущая политическая атмосфера в ЕС характеризуется иррациональностью, что повышает риск «глупых и несправедливых решений». При этом механизм квотирования может быть реализован через сокращение количества слотов для записи в консульствах и установление лимитов на выдачу виз отдельными странами, особенно южной Европы, которые в настоящее время обрабатывают большинство заявок от россиян.

Статистика показывает рост интереса россиян к поездкам в ЕС: в 2024 году выдано на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее (около 540–560 тысяч), при этом процент отказов остается на уровне 7,5%. Эксперты отмечают, что новые ограничения могут включать сокращение квот на популярные направления (Испания, Италия, Франция, Греция) на 30%, а также дальнейшее увеличение сроков рассмотрения заявлений.

Решение о визовых ограничениях может быть принято в рамках 19-го пакета санкций против России, который планируется рассмотреть 12 сентября. Параллельно обсуждается предложение Польши о запрете свободного перемещения российских дипломатов по шенгенской зоне. В МИД РФ уже заявили о готовности ответных мер.