Вице-спикер парламента Словакии хочет «открыть глаза» на Россию

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко анонсировал визит в Россию для восстановления отношений между Братиславой и Москвой, сообщает РИА Новости .

«Я хочу людям в Словакии открыть глаза, поскольку тут заявляется то, что в России никакие немецкие и американские компании не ведут торговлю, мы должны с этими партнёрами в Российской Федерации разговаривать», — отметил словацкий политик.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Стороны обсудили экономическое взаимодействие двух государств.