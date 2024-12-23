Ушаков: Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей между странами

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне на личной встрече обсуждали восстановление экономических связей между странами, об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости .

«Была с обеих сторон высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционных взаимовыгодных связей между странами, прежде всего в торгово-экономической сфере», — рассказал Ушаков.

О встрече Путина и Фицо стало известно вечером 22 декабря. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, визит премьера Словакии не был неожиданностью, его запланировали за несколько дней до приезда Фицо в Москву, но не анонсировали.

Сам Фицо ранее заявлял, что рабочая поездка в российскую столицу стала реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского, который сообщил о прекращении транзита газа РФ через территорию Украины с началом 2025 года.