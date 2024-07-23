Вице-спикер Госдумы Неверов снят с должности

сегодня в 13:59

Проект постановления об освобождении от должности вице-спикера нижней палаты Неверова появился еще 22 июля. Его подписал председатель Госдумы Вячеслав Володин. А 23 июля прошло заседание нижней палаты, на которой постановление было утверждено.

Кроме того, депутата Дмитрия Свищева освободили от должности руководителя комитета по физической культуре и спорту, а депутата Павла Завального — от должности главы комитета по энергетике.

Ранее отмечалось, что место Неверова на должности вице-спикера Госдумы может занять бывший член правительства РФ Виктория Абрамченко.