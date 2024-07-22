Неверова планируют освободить от должности вице-спикера Госдумы

сегодня в 16:00

Проект постановления об освобождении от должности вице-спикера нижней палаты Сергея Неверова появился в электронной базе Госдумы, сообщает «Коммерсант» .

В документе стоит подпись председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он вступит в силу со дня его принятия.

При этом отмечается, что Неверов сохранит за собой мандат депутата.

Сергей Неверов был вице-спикером Госдумы с 2021 года. Также он являлся секретарем генсовета «Единой России» с 2011 по 2017 год.

Ранее стало известно, что Неверов освободит должность вице-спикера в Госдуме для бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко. Она будет избираться в Госдуму после ухода из правительства.