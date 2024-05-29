Неверов может покинуть должность вице-спикера Госдумы РФ

сегодня в 16:42

Сергей Неверов может уйти с поста вице-спикера Госдумы России, сообщает РБК.

Об этом начали говорить после того, как стало понятно, что должность нужно освободить для бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко.

Абрамченко будет избираться в ГД после своего ухода из правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил секретарем Государственного совета страны своего помощника Алексея Дюмина. До этого Дюмин являлся губернатором Тульской области.