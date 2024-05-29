Помощник президента Дюмин назначен секретарем Госсовета РФ

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Президент РФ Владимир Путин назначил секретарем Государственного совета страны своего помощника Алексея Дюмина, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подписал соответствующий указ. Он вступает в силу с момента подписания.

Дюмин пришел на работу в администрацию президента России 14 мая этого года. Здесь на должности помощника Владимира Путина он занимается вопросами военно-промышленного комплекса и спорта.

Ранее Дюмин являлся губернатором Тульской области. На этот пост он был переизбран 19 сентября 2021 года. 16 мая ему присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области».