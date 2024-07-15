Вице-президентом США при руководстве Трампа может стать Джей-Ди Вэнс

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Трамп выдвинул сенатора от штата Огайо Вэнса на пост вице-президента США

Бывший лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс идеально подходит на пост вице-президента страны, пишет РИА Новости .

«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп едва не стал жертвой покушения, которое на него совершили в 13 июля. Злоумышленник выстрелил в бывшего американского лидера на его встрече со сторонниками.

Фотограф случайно сняла момент пролета пули мимо головы Трампа. В итоге кандидат в президенты получил легкое ранение уха.