Фотограф с мировым именем рассказал, как снял полет пули около уха Трампа

Лауреат Пулитцеровской премии, фотограф Дуг Миллс рассказал, как он сделал фото пули, пролетевшей около уха экс-президента США Дональда Трампа во время покушения на него. По его словам, он сделал фото, не зная, что заснял летящую пулю, сообщает «Царьград» со ссылкой на CNN.

В момент ЧП Миллс не сразу осознал, что именно зафиксировал на камеру. Сначала фотограф принял звуки выстрелов за шум от проезжающего мимо мотоцикла или автомобиля, после чего спокойно продолжил съемку.

Однако после того, как Трамп наклонился, Миллс понял, что на кандидата в президенты США было совершено покушение. Фотограф услышал крики и женское рыдание. Затем он просмотрел свои снимки и обнаружил на одном из них пулю, летящую в сторону Дональда Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло в субботу во время его встречи со сторонниками. В политика был сделан выстрел, он получил ранение в ухо. Трамп прошел медицинское обследование, его уже выписали из больницы.