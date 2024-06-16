Вице-президент США Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Вице-президент США Камала Харрис уехала со швейцарского саммита по Украине 15 июня. Она уже вылетела в Вашингтон, сообщает News.ru .

По данным Bloomberg, Харрис заявила, что мероприятие прошло хорошо.

New York Post отмечает, что вице-президент сразу планировала провести на саммите несколько часов. Она покинула мероприятие после ужина лидеров в первый день.

Вместо Камалы Харрис представлять страну будет советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским вице-президент США объявила, что власти страны решили выделить помощь — более 1,5 млрд долларов. Эти деньги пойдут на поддержку энергосектора Украины, удовлетворение гуманитарных нужд и поддержание ее безопасности.

Поведение Камалы Харрис негативно оценил экс-исполняющий обязанности директора нацразведки администрации Трампа и бывший посол США в ФРГ Рик Гриннелл.

«Вся команда Байдена, от Джо до Камалы, Блинкена и Салливана никогда серьезно не относилась к установлению мира. Они — военная команда», — считает Гриннелл.

Он подчеркнул, что поэтому администрация главы государства Джо Байдена не делает мирный саммит приоритетом. Им необходима война.

Саммит по Украине в Швейцарии проходит 15 и 16 июня. На него приглашены множество стран, но России в списке нет.