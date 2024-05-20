Вице-премьер Сербии: мировые свободные лидеры находятся в опасности

Сербский политик связал покушение на Фицо с катастрофой вертолета Раиси

Сербский вице-премьер Александр Вулин связал покушение на словацкого премьера Роберта Фицо с катастрофой вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, пишет РИА Новости .

Вулин выразил надежду, что иранские спецслужбы выяснят, что произошло с президентом Ирана.

«Тяжело после покушения на словацкого премьера (Роберта) Фицо и исчезновения президента Раиси избавиться от впечатления, что именно свободные мировые лидеры находятся в опасности. В мире, в котором мы живём, свобода наказуема», — цитирует слова вице-премьера агентство со ссылкой на его пресс-службу.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на дальнейшую стабильность в Иране после падения вертолета с президентом страны Ибрагимом Раиси.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.