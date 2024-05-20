Вучич выразил надежду на сохранение стабильности в Иране

Президент Сербии Вучич надеется на дальнейшую стабильность в Иране

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на дальнейшую стабильность в Иране после падения вертолета с президентом страны Ибрагимом Раиси, пишет РИА Новости .

«Надеюсь, что этот случай будет расследован, как и на то, что иранский народ сохранит стабильность», — указано в публикации.

Ранее американский журнал Atlantic со ссылкой на источник в Тегеране допустил гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в результате аварии вертолета.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.