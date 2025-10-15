Видео: кортеж президента Сирии пронесся по Москве

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Кортеж сирийского гостя заметили в столице. Кадры публикует 360.ru .

На видео показан ряд служебных машин черного цвета с мигалками, которые едут в сопровождении полицейских автомобилей. В связи с проездом кортежа некоторые дороги в мегаполисе были перекрыты. Сейчас кортеж уже прибыл в Кремль.

Москва между тем встречает президента Сирии пасмурной погодой. В городе идет дождь.

15 октября у президента Сирии и российского лидера запланирована встреча. Политики обсудят актуальные международные вопросы, а также нынешние отношения двух стран и перспективы их развития.

