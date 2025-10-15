Путин проведет переговоры с президентом Сирии Ан-Шараа 15 октября

сегодня в 09:44

У российского лидера Владимира Путина запланированы переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа. Он посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудят нынешние отношения России и Сирии. Также поговорят про перспективы развития связей государств в торгово-экономической, политической и гуманитарных сферах.

Помимо этого, Путин и Аш-Шараа обсудят последние события на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что РФ и Сирия работают вместе над переформатированием функций военных баз России на территории государства. Там хотят сформировать гуманитарный хаб с применением порта и аэропорта для транспортировки грузов из РФ и государств Персидского залива в африканские страны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.