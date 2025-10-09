Россия и Сирия обсуждают переформатирование военного сотрудничества

Россия и Сирия работают над переформатированием функций российских военных баз на территории САР. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток», одна из перспективных задач — создание гуманитарного хаба с использованием порта и аэропорта для доставки грузов из России и стран Персидского залива в африканские государства.

«Президент В. В. Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что российско-сирийское взаимодействие продолжается после политических изменений в САР в декабре 2024 года. В начале 2025 года межведомственная делегация посетила Дамаск для проведения «инвентаризации» совместных проектов, а в сентябре переговоры с президентом переходного периода А.Шараа провела делегация под руководством вице-премьера Александра Новака. Лавров отметил сохранение интереса к реализации проектов в области экономики, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, инициированных как в советский период, так и после 2011–2014 годов, с необходимой корректировкой под новые условия.

Отдельно министр затронул внутриполитическую ситуацию в Сирии, поддержав требование Дамаска о прекращении иностранного вмешательства. Он указал на проблему контроля больших территорий САР иностранными войсками, «не всегда находящимися там по приглашению Дамаска», и особо выделил сложную обстановку на юге страны, где Израиль настаивает на создании буферной зоны. При этом Лавров выразил понимание озабоченности Израиля вопросами безопасности, напомнив, что президент Путин неоднократно подчеркивал важность этого фактора для обеспечения мира на Ближнем Востоке.