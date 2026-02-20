Верховный суд США отменил новые пошлины Трампа
Фото - © Freepik.com
20 февраля американский Верховный суд постановил отменить тарифные меры, инициированные президентом США Дональдом Трампом, которые основаны на федеральном законодательстве о действиях в общенациональных чрезвычайных ситуациях, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Судебное постановление касается двух видов тарифных сборов. Речь идет о пошлинах, применяемых к товарам из любой страны, так называемых «взаимных», размер которых достигает 34% для китайской продукции и снижается до базовых 10% для других государств.
К другой группе относится 25-процентный сбор, установленный Трампом на отдельные товары из Канады, Китая и Мексики. Это решение он объяснял неспособностью указанных стран остановить ввоз фентанила.
При этом, как уточняет NBC, сохраняют свое действие пошлины на сталь и алюминий, поскольку их введение опиралось на иную законодательную базу.
Ранее сообщалось, что если Верховный суд отменит пошлины Трампа, то США могут лишиться более 175 млрд долларов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.