В Лотошине 1 июня проведут праздник ко Дню защиты детей

Праздничная программа ко Дню защиты детей пройдет 1 июня в Лотошинском парке культуры и отдыха. С 11:00 до 15:00 для детей и родителей организуют концерт, мастер-классы и интерактивные площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей парка ждет большой концерт на свежем воздухе и работа тематических интерактивных зон. Дети смогут попробовать себя в роли пожарного, сотрудника ГИБДД и ЖКХ. На детском фримаркете можно будет обменяться игрушками или бесплатно взять понравившуюся вещь.

«Также в парке пройдут мастер-классы, можно будет пострелять из пневматической винтовки, поиграть в бочче, настольный теннис или шахматы. На протяжении всего дня для гостей будут работать аттракционы парка, аквагрим и другие развлечения. Также детей ждет бесплатная раздача мороженого», — рассказала сотрудница парка Екатерина Высоцкая.

Возрастных ограничений для участия в мероприятиях нет, 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.