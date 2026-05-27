В Долгопрудном начали эвакуацию брошенных электросамокатов

Эвакуацию кикшеринговых электросамокатов, оставленных с нарушениями, начали 26 мая в Долгопрудном. Транспорт вывозят на спецплощадку по новому порядку, утвержденному в конце апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Олег Сотник 30 апреля подписал постановление, которое регламентирует передвижение и парковку арендованных средств индивидуальной мобильности в городе. Документ определяет порядок перемещения СИМ, оставленных вне установленных требований.

Выявлять нарушения и убирать транспорт поручено МБУ «Благоустройство».

«26 мая мы начали эту работу. За вчерашний день с Нового бульвара, Первомайской и проспекта Пацаева были перемещены на спецплощадку нашего учреждения четыре электросамоката и один электровелосипед», — рассказала заместитель директора МБУ «Благоустройство» Татьяна Анисимова.

Она добавила, что СИМ будут храниться на площадке до тех пор, пока представители кикшеринговых компаний их не заберут. Компании уже уведомлены.

По словам Анисимовой, чаще всего пользователи оставляют транспорт с помехами для движения автомобилей и пешеходов, а также для работы коммунальных и дорожных служб. Сотрудники учреждения планируют ежедневно проводить объезды городских территорий для контроля ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.