Участники «Активного долголетия» вышли на пленэр в Ногинске

Участники художественной студии проекта «Активное долголетие» 25 мая открыли сезон пленэров в Ногинске Богородского округа. Они провели первую в этом году выездную творческую встречу на Черноголовском пруду в парке Глухово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для первого пленэра в этом году выбрали Черноголовский пруд в парке Глухово. Участники разместились на берегу с планшетами и художественными принадлежностями. Одни работали карандашом, другие — пастелью, некоторые сделали акварельные наброски.

По словам художников, тишина и пение птиц помогли полностью погрузиться в творческий процесс. Участники делились приемами, обсуждали находки и поддерживали друг друга. Такой формат, отмечают они, вдохновляет и помогает раскрыть творческий потенциал.

По итогам пленэра началась подготовка к летней выставке работ и следующей выездной встрече. Творческие акции в рамках проекта «Активное долголетие» дают представителям старшего поколения возможность активно проводить время и реализовывать свои способности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.