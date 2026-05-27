В Долгопрудном стартуют ОГЭ и ЕГЭ для выпускников

Выпускники 9-х и 11-х классов Долгопрудного приступят к государственной итоговой аттестации с 1 июня. Школы полностью подготовили пункты проведения экзаменов и обучили более 500 специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школах Долгопрудного прозвенели последние звонки, и для девятиклассников и одиннадцатиклассников начинается ответственный период итоговой аттестации. Многие выпускники признаются, что испытывают волнение, однако продолжают подготовку к экзаменам, чтобы продемонстрировать полученные знания и успешно завершить учебный год.

Основной этап экзаменационной кампании стартует 1 июня для учащихся 11-х классов. Девятиклассники приступят к сдаче ОГЭ 2 июня. К этому моменту образовательные учреждения округа практически завершили всю организационную работу. Руководители пунктов проведения экзаменов, члены экзаменационных комиссий, технические специалисты и организаторы — всего более 500 человек — прошли необходимое обучение.

Пункты проведения экзаменов полностью готовы к приему школьников. Специалисты проверили работу интернета, систем видеонаблюдения, а также печатающей и сканирующей техники. Дополнительная проверка оборудования будет проводиться за день до каждого экзамена.

Основной период ОГЭ и ЕГЭ продлится до 19 июня. Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены с 22 по 25 июня, для ОГЭ — с 29 июня по 6 июля. Одиннадцатиклассники, которые не смогут сдать экзамен в основной срок по уважительной причине или получат неудовлетворительный результат, смогут пересдать его 8 и 9 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.