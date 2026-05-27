Фестиваль спаржи пройдет в Озерах Коломны 30 мая

30 мая городской парк «Сосновый Бор» в Озерах станет площадкой VIII Международного фестиваля спаржи. С 16:00 до 21:00 посетителям предложат классический крем-суп, спаржу «аль денте» с пряными травами, запеченные стебли под сыром и авторские блюда от шеф-поваров Москвы и Коломны. Организаторы подчеркивают, что гости смогут не только продегустировать угощения, но и стать участниками гастрономической программы.

«Сочная, хрустящая, тающая во рту… После первой вилки вы поймете, почему ради этого овоща стоит ждать три года и почему гурманы прошлых веков так ценили спаржу», — рассказали организаторы.

Они напомнили, что спаржа имеет давние традиции выращивания в Подмосковье, в том числе в Коломне и Озерах. Овощ подавали в дворянских усадьбах, упоминали в литературе, а семья Чеховых выращивала спаржу и артишоки в Мелихове. В разные годы ее варили, сушили и запекали, считая одним из символов изысканной сезонной кухни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.