При отмене пошлин Трампа США могут лишиться более 175 млрд долларов

Американское правительство рискует недосчитаться более 175 миллиардов долларов в случае, если Верховный суд страны признает незаконными введенные при президенте Дональде Трампе пошлинные тарифы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

При сценарии об отмене пошлин импортерам, вероятно, придется срочно обращаться в Таможенно-пограничную службу США с требованиями о возврате сумм, уплаченных за импортные сборы на протяжении последнего года.

В 2025 году Апелляционный суд США постановил, что законодательный акт 1977 года о полномочиях в международных экономических чрезвычайных ситуациях не предоставляет главе государства права устанавливать подобные пошлины.

Теперь, если Верховный суд поддержит это решение, сочтя, что действия Трампа нарушили установленный порядок, то правительству будет необходимо компенсировать импортерам все внесенные платежи. В итоге Вашингтон может потерять более 175 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что пошлины Трампа усугубили спад в промышленности США.

