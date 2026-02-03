Пошлины Трампа усугубили спад в промышленности США

Введение торговых пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая, еще не реализовано, но уже оказывает отрицательное влияние на граждан США. Эксперты считают, что из-за пошлин в промышленности случился спад, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

1 февраля Трамп допустил, что его масштабные тарифные меры против Мексики и Канады могут вызвать «определенные трудности», однако в конечном итоге приведут к наступлению нового «золотого века». Однако авторы публикации отмечают ироничность обещаний светлого будущего в момент, когда негативные последствия уже ощущаются, а введенные пошлины еще даже не начали действовать.

По мнению редакционной коллегии, этот «разрушительный удар по экономике Мексики и Канады» показывает, что «ни одно государство или сектор экономики не может чувствовать себя в безопасности». В статье подчеркивается, что это заставит как союзников, так и противников пересмотреть свою зависимость от американского рынка, а последствия этого шага трудно предвидеть.

Ранее Трамп выразил недовольство в связи с тем, что WSJ назвала введение им пошлин «наиболее неразумной торговой войной за всю историю». В ответ издание заявило, что «оценивает интерес Трампа», но придерживается своей оценки. Редколлегия WSJ ответила на критику американского лидера, заявив, что «неудачная политика ведет к пагубным результатам, независимо от того, желает ли Трамп это признавать или нет», и «непонятно, каким образом это (введение пошлин — ред.) идет на пользу США».

31 января Трамп подписал указ о введении пошлин на товары, ввозимые из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% для канадских энергоресурсов). На товары из Китая вводятся дополнительные пошлины в размере 10%. Данные меры вступят в действие 4 февраля. На долю Канады, Китая и Мексики приходится треть всего объема товаров и услуг, импортируемых США.

