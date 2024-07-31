Верховный лидер Ирана дал приказ нанести прямой удар по Израилю

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал совершить прямой удар по Израилю в качестве мести за убийство политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет РИА Новости .

По данным иностранного издания, такой приказ Хаменеи отдал 31 июля по итогам срочного заседания Высшего совета национальной безопасности. Другие подробности с официального мероприятия не сообщаются.

Ранее ни Израиль, ни США не взяли на себя ответственность за убийство Хании. Америка заявила, что ничего об этом не знала, однако в Иране уверены, что преступление совершено с согласования Вашингтона.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян в разговоре с РИАМО заявил, что убийство Хании выгодно для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.