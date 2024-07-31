Политолог объяснил, чем обернется убийство главы политбюро ХАМАС Хании
Убийство главы политбюро ХАМАС Хании сейчас играет на руку премьеру Нетаньяху, особенно на фоне критики, которой он подвергается во время длительной операции в Секторе Газа. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.
В ХАМАС подтвердили убийство главы политбюро организации Исмаила Хании, которое произошло в Тегеране. Группировка возложила ответственность за атаку на Израиль, такой же позиции придерживается и Иран.
«Убийство действительно резонансное, причем дело даже не только в статусе этого человека», - отметил политолог.
Во-первых, это произошло после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезишкиана.
«Это самый настоящий вызов Ирану, и если Тегеран на этот инцидент не ответит, то понесет серьезный имиджевый урон. Считается, что новоизбранный президент выступает за многовекторную внешнюю политику и настроен на налаживание отношений с западными странами для смягчения санкций. При этом стоит отметить, что президент Ирана не является главой государства», - сказал эксперт.
Главное должностное лицо в стране – Высший руководитель Ирана Али Хаменеи. Сейчас внешнеполитический курс Ирана едва ли будет корректироваться.
«Во-вторых, за последние несколько лет Иран все чаще сталкивается с серьезными вызовами, исходящими от Израиля и США. С каждым разом руководству Исламской Республики приходится маневрировать таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на внешнюю агрессию (в том числе для демонстрации перед внутренней аудиторией, что власть сильна и всё под контролем), а с другой стороны, не взвинтить градус напряжения до уровня серьезного военного конфликта. Убийство Хании – очередная подобная провокация», - обозначил Аджамян.