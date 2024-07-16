Вэнс: Трамп в случае победы обсудит с Россией урегулирование конфликта на Украине

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс отметил, что если Дональд Трамп выиграет выборы, то проведет переговоры с РФ для окончания украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай», — добавил он.

В интервью Fox News Вэнс уточнил, что такие переговоры позволят избежать ядерной войны и эскалации конфликта. Политик вспомнил про многомиллиардные траты Вашингтона на помощь Киеву. По его словам, нужно понять цель, которой пытаются достичь Соединенные Штаты.

Ранее бывший лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп уточнил, что сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс идеально подходит на пост вице-президента страны.