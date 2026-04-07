Вэнс: для преодоления конфликта на Украине нужна дипломатия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что для преодоления украинского конфликта необходима дипломатия, а не угрозы или жесткие заявления, сообщает ТАСС .

«Вопрос в том, как это остановить. Ответ: не благодаря политикам, которые стоят перед микрофонами, бьют себя в грудь и строят из себя крутых парней, пока чьи-то дети едут сражаться в ходе конфликта. Это обеспечивается за счет непрерывной дипломатии», — отметил вице-президент США.

Он добавил, что Штаты продолжат заниматься урегулированием этого вопроса.

По словам Вэнса, скорейшее урегулирование данного конфликта отвечает интересам США, Европы и самой Украины.

