Глава венгерского МИДа Петер Сийярто потребовал разъяснений от Европейской комиссии в связи с украинскими нападениями на «Турецкий поток». По его словам, такие действия являются прямой угрозой суверенитету Венгрии, пишет РИА Новости .

Министр подчеркнул, что если Еврокомиссия не обеспечит безопасность газопровода, как было обещано ранее, Будапешт откажется поддержать продление санкций против России на мартовском голосовании.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно разъяснил Венгрии по теракту, который Вооруженные силы Украины пытались совершить на «Турецкий поток». Инициатором этого телефонного разговора выступила венгерская сторона.

До этого Лавров связался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и обратился к нему с призывом задействовать дипломатические каналы влияния на украинскую сторону, чтобы остановить повторяющиеся атаки Киева на гражданские объекты. Учитывая неоднократный характер таких террористических действий, была выражена просьба использовать все доступные Анкаре рычаги воздействия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Фидан пообещал принять меры.