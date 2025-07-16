Экипаж пропавшего на Дальнем Востоке вертолета, вероятно, погиб

Происшествия

Вертолёт, пропавший на пути из Охотска Хабаровского края в Магадан, нашли разрушенным, экипаж, вероятно, погиб, пишет ТАСС.

«Вертолет нашли разрушенным. Экипаж, скорее всего, погиб», — сообщили в  оперативных службах Дальнего Востока.

Летевший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8  пропал  на Дальнем Востоке. Воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но его экипаж не выходит на связь.

Сейчас борт ищут. Пока местонахождение вертолета определить не получилось.