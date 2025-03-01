Лавров рассказал Фидану об ударе ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»
МИД: Лавров сказал Фидану повлиять на Украину после удара по «Турецкому потоку»
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Российский дипломат уведомил, что ВСУ попытались нанести удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае на газопроводе «Турецкий поток» с применением трех БПЛА ночью с 27 на 28 февраля, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Украинские беспилотники были сбиты средствами ПВО ВС РФ. Лавров попросил воздействовать на Киев для недопущения подобных попыток устроить теракт против гражданской инфраструктуры.
Фидан пообещал предпринять меры.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что газ через компрессорную станцию «Русская» по «Турецкому потоку» передается в стандартном режиме.