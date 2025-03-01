Лавров рассказал Фидану об ударе ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»

МИД: Лавров сказал Фидану повлиять на Украину после удара по «Турецкому потоку»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Российский дипломат уведомил, что ВСУ попытались нанести удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае на газопроводе «Турецкий поток» с применением трех БПЛА ночью с 27 на 28 февраля, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.