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ВСУ хотели атаковать газовую станцию «Русская» во время поездки Зеленского в США

ВСУ в ночь на 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский ехал в Вашингтон, попытались нанести удар тремя беспилотниками самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае. Через нее производится транспортировка газа по трубопроводу «Турецкий поток» и далее в страны ЕС, сообщает Минобороны РФ.

Все три беспилотника противника уничтожены средствами ПВО ВС России. Газ через компрессорную станцию по «Турецкому потоку» передается в стандартном режиме.

Киевский режим сделал это, чтобы остановить транспортировку «голубого топлива» в страны ЕС.

17 января постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что у России есть основания полагать, что удар ВСУ по «Турецкому потоку» был совершен 11 января по наводке Соединенных Штатов и Великобритании.