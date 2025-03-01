Лавров предоставил Венгрии разъяснение по поводу теракта на «Турецком потоке»

По инициативе Будапешта состоялись телефонные переговоры между руководителями внешнеполитических ведомств Венгрии и России. Петер Сийярто обратился к Сергею Лаврову за информацией о предполагаемых попытках Киева организовать диверсию на газотранспортной магистрали «Турецкий поток» и получил разъяснения, пишет ТАСС .

Как следует из официального заявления российского МИДа, Лавров подробно проинформировал венгерскую сторону об обстоятельствах предотвращенного нападения на стратегический энергетический объект.

«Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры „Турецкого потока“. Лавров предоставил необходимые разъяснения», — сообщили в МИД.

В период визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская сторона предприняла новую попытку нападения на газотранспортную инфраструктуру. Российское оборонное ведомство отчиталось об успешном перехвате трех БПЛА, направленных на объект газоснабжения, по которому осуществляются поставки через «Турецкий поток».

Дроны были уничтожены системами ПВО на достаточном удалении, что позволило избежать угрозы для функционирования станции. Инцидент произошел в ночное время 28 февраля.

Ранее Лавров созвонился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, рассказал о случившемся и попросил оказать влияние на Украину. Фидан пообещал российскому коллеге принять меры.