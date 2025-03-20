Венгрия еще раз заблокировала конечный документ саммита ЕС по Украине

Венгрия еще раз заблокировала конечную версию документа саммита лидеров стран и правительств ЕС по поводу поддержки Украины. За высказались только 26 государств, рассказал ТАСС высокопоставленный представитель Евросоюза.

Применялась аналогичная формула, что и на прошлом саммите. Заключения по Украине одобрили 26 государств.

6 марта Венгрия на экстренном заседании Евросоюза отказалась согласовывать конечную версию документа по вопросу Украины. Страна не поддерживает мнение ЕС о том, что мир должен быть достигнут через силу. Тогда ЕС приложил к конечной версии бумаги текст с поддержкой государства, который подписали 26 государств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Евросоюз в ближайшее время может развалиться. Стране нужны патриотичные руководители, которые бы выстроили ЕС наций, считает он.