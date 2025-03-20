Орбан предупредил о возможном развале Европы

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Европа в ближайшее время может развалиться из-за правления либералов в Брюсселе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости .

«Брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое патриотическое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что из Еврокомиссии нужна чистка, по подобию действий, которые предпринимают власти США. По словам Орбана из Еврокомиссии необходимо «удалить агентов Сороса и коррумпированных лоббистов».

Глава правительства Венгрии предрек окончание либерального мирового порядка и призвал отстаивать собственные ценности.

Ранее Орбан выдвинул ряд требований к руководству Евросоюза, в частности, он предложил создать «Европу наций».