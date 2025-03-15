сегодня в 14:09

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Европейскому союзу (ЕС), в том числе и в отношении Украины.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство», — написал Орбан в соцсети X.

В качестве первого требования он предложил создать «Европу наций», вторым пунктом политик призвал обеспечить равенство перед законом для всех государств-членов.

Также венгерский премьер выступил за возвращение утраченных прав наций, восстановление национального суверенитета и предоставление правительствам государств-участников права налагать вето на решения ЕС.

Еще Орбан призвал к изгнанию агентов Сороса, устранению коррумпированных лоббистов из парламента и ликвидации долга Евросоюза, чтобы не обременять им будущие поколения. Кроме того, венгерский лидер выступил против ввоза мигрантов и нелегальной миграции, подчеркнув необходимость защиты границ.

В заключение Орбан призвал остановить потом коррумпированной валюты в ЕС, противоестественное перевоспитание детей, а также выразил стремление к миру в Европе и созданию союза без участия Украины.

Ранее Евросоюз отложил принятие резолюции по помощи Украине из-за позиции Венгрии. При этом текст документа был решительно поддержан 26 главами государств и правительств.