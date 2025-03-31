Венгрия добилась частичного снятия санкций ЕС с российских бизнесменов

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Будапешт хочет снять санкции с Усманова, Фридмана и Мазепина

Власти Венгрии продолжают настаивать на исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Дмитрия Мазепина, заявил РИА Новости глава МИД республики Петер Сийярто.

Венгерское правительство добилось исключения трех российских граждан из санкционного списка ЕС. В окончательный перечень вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярев, владелец «Акрона» Вячеслав Кантор и сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

Первоначально Будапешт предлагал снять ограничения с девяти человек, включая самих Усманова, Михаила Фридмана и Дмитрия Мазепина.

«Эти люди, с нашей точки зрения, не должны находиться в санкционном списке по юридическим причинам», — пояснил Сийярто.

Венгрия продолжает добиваться пересмотра оставшихся шести случаев.