Bloomderg: ЕС исключил из списка санкций трех россиян

ЕС близок к том, чтобы заключить соглашение о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Евросоюз начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на полгода, «после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени».

Имена исключенных из списка санкций россиян не указаны.

Ранее сообщалось, что Будапешт угрожает наложить вето на продление санкционных мер против приблизительно 2 тыс. граждан России, если из черного списка не исключат предпринимателя Михаила Фридмана. Такой ультиматум Венгрия поставила ЕС.

Источник издания также отмечает, что позицию Венгрии по вопросу снятия ограничений с Фридмана разделяет Люксембург.