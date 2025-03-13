Венгрия выдвинула Евросоюзу ультиматум из-за санкций против Фридмана

Будапешт угрожает наложить вето на продление санкционных мер против приблизительно 2 тыс. граждан России, если из черного списка не исключат предпринимателя Михаила Фридмана. Такой ультиматум Венгрия поставила ЕС, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Источник издания также отмечает, что позицию Венгрии по вопросу снятия ограничений с Фридмана разделяет Люксембург.

В начале 2024 года суд Европейского союза признал недостаточными аргументы Брюсселя для включения в санкционный перечень как Фридмана, так и банкира Петра Авена, которые ранее обжаловали эти ограничительные меры.

Однако, несмотря на судебное решение, к концу того же года Совет ЕС отклонил запрос Фридмана о снятии действующих против него санкций.