Венгрия, Чехия и Словакия отказались финансировать Украину

Три страны ЕС — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались принимать участие в еврофинансировании Украины на 90 млрд евро под 0% на 2026–2027 годы, сообщает ТАСС .

Это прописано в итоговом заявлении саммита Евросоюза по Украине. Кроме того, Венгрия и Словакия не стали подписывать данное заявление организации.

Саммит ЕС решил дать Киеву кредит на основании заимствования на финрынках, который будет гарантирован бюджетом организации. При этом мобилизация средств для бюджета Евросоюза в качестве гарантии украинского кредита не будет иметь влияния на финобязательства Чехии, Венгрии и Словакии.

В последнем пункте заявления говорится, что заявление саммита ЕС по Украине поддержали 25 стран из 27.

Ранее ЕС по итогам первого дня саммита не смогли выработать единое решение об использовании замороженных на Западе суверенных активов РФ.

