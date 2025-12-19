В ЕС не смогли прийти к соглашению по активам РФ в первый день саммита

Лидеры стран — участниц ЕС по итогам первого дня саммита не смогли выработать единое решение об использовании замороженных на Западе суверенных активов РФ, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что тема даже не затрагивается в опубликованном после первого дня переговоров заявлении Европейского союза. Коммюнике начинается сразу со второй главы, речь в которой идет о Ближнем Востоке.

12 декабря Совет ЕС утвердил бессрочную заморозку государственных активов России. Европейская комиссия рассчитывает получить согласие европейских государств на предстоящем саммите 18–19 декабря на конфискацию российских активов на сумму 210 миллиардов евро. Из этой суммы 185 миллиардов заблокированы в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Ранее ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Он хочет взыскать 18 трлн рублей. Такое решение ЦБ принял из-за попыток Евросоюза украсть российские активы.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, который проходит 18–19 декабря. Он назвал это «победой».

