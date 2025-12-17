Орбан: ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС

Вопрос о конфискации российских активов пропал с повестки дня саммита Евросоюза. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости .

Политик назвал это «победой». По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отступила, поэтому вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня саммита, который пройдет 18–19 декабря.

Орбан отметил, что к этому решению привели «закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером». После их завершения фон дер Ляйен отметила, что тему российских активов не будут затрагивать на саммите.

Ранее Орбан назвал изъятие активов РФ объявлением войны. По его словам, любые действия с этими средствами стоит расценивать именно так.

