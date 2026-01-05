Венесуэльский военный объяснил отсутствие обороны при нападении США

Подполковник Венесуэлы: не отвечали на атаку США, чтобы избежать войны

Венесуэльский подполковник в отставке Эдгар Алехандро Луго Перейра, посетивший военную базу Фуэрте-Тиуна после операции США, заявил РИА Новости , что власти страны сознательно не стали оказывать вооруженного сопротивления при захвате президента Николаса Мадуро.

По его словам, у Венесуэлы были средства для отражения атаки, но ответ мог привести к катастрофической эскалации.

«Если бы, с военной точки зрения, мы атаковали какие-либо американские объекты, сейчас мы бы подверглись военному нападению… Они бы нас бомбили, систематически уничтожали угрозы», — пояснил офицер.

Он отметил, что, несмотря на наличие систем ПВО, способных сбить американские вертолеты, такое решение было бы «еще большим злом».

После операции США 3 января, в ходе которой Мадуро и его супруга были вывезены в Нью-Йорк, Венесуэла запросила срочное заседание ООН, а верховный суд страны временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. Действия США осудили Россия, Китай и КНДР, призвав освободить задержанных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.