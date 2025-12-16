Великобритания завершила военные планы по размещению сил в Украине

«В рамках коалиции мы провели политический процесс с лидерами стран. У нас был аналогичный процесс с военными ведомствами, и мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — сказал Стармер, отвечая на вопросы в парламенте.

Он также добавил, что вечером в понедельник направится в Берлин для участия во встрече европейских лидеров и генсека НАТО с Владимиром Зеленским, где ключевой темой станет обсуждение пунктов американского плана урегулирования.

На фоне этих дипломатических заявлений в Берлине продолжается второй раунд переговоров между украинской стороной и американскими представителями — спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.