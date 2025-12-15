«К прогрессу не приведут»: политолог оценил переговоры США и Украины в Берлине

Политолог Светов: не стоит ждать прорыва от переговоров по Украине в Берлине

Эксперт-политолог Юрий Светов заявил, что прошедшие в столице Германии 14 декабря переговоры не приведут ни к какому видимому результату, сообщает Общественное Телевидение России .

«Я думаю, вся эта бодяга будет продолжаться долго. Для того, чтобы окончательно не злить Трампа он (Зеленский — прим. ред.) может сказать, что он предварительно на что-то дает согласие, а потом от них после 25 декабря снова откажется. Мое глубочайшее убеждение — все решится только на поле боя, иначе не будет», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский продолжит вести навязываемую европейцами политику: он понимает, что Украину не хотят принимать в НАТО, но требует гарантий безопасности.

14 декабря в Берлине состоялись пятичасовые переговоры делегаций Украины и США: представители двух стран обсуждали мирный план, но пока не раскрывают никаких подробностей.

